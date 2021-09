Code Vein har solgt to millioner eksemplarer

HQ

På mandag var det toårsdagen til Project Veins hyllede actionrollespill Code Vein, og i forbindelse med dette delte teamet via Twitter at det nå har solgt over to millioner eksemplarer (digitalt og fysisk). Code Vein er tilgjengelig til PC, PlayStation 4 og Xbox One.

Vi anmeldte ikke spillet her, men britene hadde følgende å si om spillet:

"Hvis du aldri har spilt en Souls-like kan Code Vein være et godt sted å starte. Historien er ikke så interessant eller viktig, men det er nå lettere enn noensinne å lære den grunnleggende mekanikken ved å bruke opplæringen og lese hintene. For oss er det viktigste i en Souls-like at spillet tilbyr flere måter å gjøre fremgang på i vanskelige seksjoner. Det kan være å påkalle en annen menneskelig spiller for å få hjelp, grinde for erfaringspoeng, oppgradere våpen og utstyr, lære angrepsmønstrene til fiendene dine eller kanskje til og med løpe rett forbi dem. Code Vein klarer å gi spilleren alle disse forskjellige alternativene, og av den grunn anbefaler vi det."