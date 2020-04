Codemasters annonserer F1 2020

Codemasters har nettopp annonsert årets utgave av deres F1-serie, hvilket som ventet får tittelen F1 2020. Aktuelle format er PC, PlayStation 4, Stadia og Xbox One med en planlagt premiere den 10. juli i år. Blant nyhetene finner vi spillmodusen My Team som gir spilleren en manager-opplevelse.

F1 2020 inneholder også banene Hanoi Circuit samt Circuit Zandvoort, og Codemasters lover også racing på delt skjerm. Regissør Lee Mather kommenterer i pressemeldingen:



"As huge fans of F1, we continue to innovate and develop game modes that bring players even closer to the real-world sport. We've also added new modes to enable more casual players to get up to speed more easily, and we've brought back split-screen for social play with friends. The additions reduce both the difficulty and time barrier to entry while retaining the car handling that our simulation players love."



En annonseringstrailer finner du nedenfor.