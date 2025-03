Coffee Stain arrangerer en Goat Direct den 1. april

HQ

Med tanke på at folkene i Coffee Stain North kan være spøkefulle når det gjelder Goat Simulator -franchisen (oppfølgeren ble kalt Goat Simulator 3, til tross for at Goat Sim 2 ikke eksisterte ...), kan du kanskje tro at de planlegger å gjøre en nyhetsutblåsning på 1. april også bare er en tåpelig gimmick. Men det er ikke tilfelle i det hele tatt.

Neste uke, 1. april kl. 16, vil den første Goat Direct noensinne skje på utviklerens YouTube-kanal, der Coffee Stain vil dele en rekke kunngjøringer og nyheter om fremtiden til den dumme franchisen.

Som nevnt i en pressemelding, i henhold til hva vi kan forvente fra dette Goat Direct, blir vi fortalt at verdenspremierer relatert til Goat Simulator 3 er planlagt, i tillegg til "en rekke kunngjøringer fra Coffee Stain Norths partnere", alt sammen på toppen av en oppdatering om Goat Simulator: The Card Game -prosjektet. Det nevnes også "topphemmelige nyheter".

Når vi snakket om Goat Direct, kreativ direktør på Coffee Stain North, Santiago Ferrero, la til, "Kom en, kom alle til den store finalen i Goat Simulators jubileumsår! 2024 vil alltid være "Geitens år" i våre hjerter, men vi gleder oss til å feire enda flere spennende avsløringer i 2025. Vi er klar over at det ikke alltid er så lurt å annonsere masse nytt på 1. april, men vi tror vi har overgått oss selv i år, så vær så snill å tro oss og følg med på 'Goat Direct'!"

Kommer du til å sjekke ut Goat Direct neste uke?