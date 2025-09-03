Colin Farrell: "Jeg har lest manuset til The Batman - Part II, og det er ekstraordinært"

HQ

Dessverre har The Batman - Part II blitt betydelig forsinket, og tanken var opprinnelig at den skulle ha premiere i høst. Det blir tydeligvis ikke tilfelle, og den har i stedet blitt utsatt til slutten av 2026, og nå er oktober 2027 det nåværende målet. Heldigvis er dette noe som ser ut til å være oppnåelig.

Warner Bros. Discovery kunngjorde i forrige måned at innspillingen vil begynne våren 2026, og et manus er tilsynelatende klart - og det skal være veldig bra. Kilden til denne påstanden er Collin "The Penguin" Farrell, som i et intervju med Deadline forklarer at han har lest manuset, som han ser ut til å være ekstremt fornøyd med, selv om hans eget engasjement ikke er så betydelig :

"Jeg har ikke så mye å gjøre med det, bare litt. Jeg har lest manuset, og det er ekstraordinært."

Han utelukker ikke at han kan gjøre comeback som Oz Cobb i en andre sesong av den kritikerroste og selvtitulerte serien The Penguin, men med mindre det er en virkelig god idé, ser det ut til at han heller vil gå videre til andre ting :

"Jeg har ingen anelse om det skjer. Jeg vet at jeg har hørt rykter om at de tenker på å lage en sesong nummer to, men jeg vet ikke om det er en god idé. Jeg vet ikke hvordan du går tilbake til trauet... Og en del av meg vil si: "Bare la det gå, folkens. Vi slapp unna med det. La det være som det er.

Men, hør her, hvis de kom opp med en fantastisk idé eller noe sånt, ville jeg selvfølgelig være åpen for det."

The Batman - Part II har etter planen premiere 1. oktober 2027, og hvis innspillingen starter om rundt seks måneder, virker det svært sannsynlig at vi faktisk vil kunne nyte oppfølgeren om to år.