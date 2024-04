Colin Farrell om The Penguin: "Jeg kunne ikke tro at den ble så mørkt som den blir"

HQ

Vi har fortsatt ingen lanseringsdato for den kommende The Penguin, annet enn en premiere på Max en gang i høst. I forrige måned fikk vi imidlertid se den første traileren, som presenterte en svært lovende serie som ser ut til å fange tonen fra The Batman. Men vi bør nok være forberedt på at den kommer til å bli enda mørkere.

I et intervju med HeyUGuys delte Colin Farrell (som spiller Oswald Cobblepot/Penguin) sine meninger om den kommende serien og sa at den både er "really, really bold" og at han "couldn't believe that it got as dark as it gets", samtidig som han la til at vi kan forvente en "Hard R"(aldersgrense på 18+) i stedet for The Batmans mer barnevennlige PG-13 :

"Tonnevis av vold, dystert mørke og en mann og en stor kamp for å prøve å klore seg fast til toppen. Det foregår en maktkamp i Gotham nå. Det er mørkt. Lauren LeFranc og forfatterne hennes skrev åtte ekstraordinære episoder. Det var virkelig dristige greier. Jeg kunne ikke tro at den ble så mørkt som den blir... Det ville vært en Hard R."

La oss bare si at forventningene våre ikke akkurat har blitt mindre. Kan høsten komme tidlig nå, takk?