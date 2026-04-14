Colombia går bort fra 100 % toll i konflikten med Ecuador

Gustavo Petro har reversert planene om å innføre 100 % toll på import fra Ecuador, og har dermed gått bort fra en kraftig opptrapping i den pågående handelskonflikten mellom de to nabolandene.

I stedet sa Petro at Colombia vil innføre målrettede subsidier og det han beskrev som "smarte" tollsatser, samtidig som han sørger for at viktige varer fortsatt kan komme inn i landet uten høye tollsatser.

Avgjørelsen markerer et skifte fra forrige ukes kunngjøring fra Colombias handelsdepartement, som hadde foreslått å matche Ecuadors forslag om å heve tollsatsene på colombianske varer til 100 %.

Tvisten har vært drevet av spenninger knyttet til grensesikkerhet og narkotikasmugling, og Ecuador anklager Colombia for ikke å ha iverksatt tilstrekkelige tiltak, noe Bogotá har avvist.

Petro signaliserte også at Colombia ville støtte innenlandsk produksjon gjennom subsidier og omdirigere eksporten som rammes av Ecuadors tollsatser til andre markeder, deriblant Venezuela.