Året var 1995. Westwood Studios bygde det minst sagt revolusjonerende sanntidsstrategispillet Command & Conquer på noen av ideene som først ble introdusert i Dune II, og i og med at disketter mer og mer ble erstattet av CD ROMs kunne utviklerne bak denne kultklassikeren nyte den ekstra mengden plass til å legge inn full motion video-sekvenser og blant annet bedre lyd. Command & Conquer står som ett av spillhistoriens viktigste titler og nå, etter 25 år, er det altså på tide med et gjensyn.

Dog, bare fordi noe var innovativt på 90-tallet gjør ikke at det automatisk blir bra i 2020, og ikke alle som plukker opp denne RTS-samlepakken vil ha spilt originalene og bry seg så mye om deres historie - selv om jeg ser for meg at de fleste vil ha et forhold til ett eller begge spillene, og det samme gjelder meg.

Command & Conquer: Remastered Collection inneholder både Command & Conquer samt oppfølgeren Red Alert pluss tre utvidelser. Det er en velfylt strategipakke som tilbys her, med andre ord. Med tanke på at det dessuten koster en brøkdel av et fullprisspill føles dette som rene drømmefunnet. Alle som har dyppet tærne i denne sjangeren gjennom årene vet at Command & Conquer alltid har hatt en veldig særegen spillbarhet hvor det sjeldent er lurt å bare mose sammen tilstrekkelig mange soldater for å beseire fienden. Her kreves i stedet en viss mengde gjennomtenkning og mer guiding av troppene, langt mer enn mange andre spill av samme sort, for suksess.

Et vagt minne forteller meg at jeg satt meg fast i Red Alert-kampanjen og aldri fullførte den, og det er fordi det er mange virkelig utfordrende oppdrag i det spillet. Heldigvis kan du lagre fremgangen midt i et nivå, og returnere til det punktet om du dør (eller når du gjør noe skikkelig dumt, som den gangen jeg solgte hovedbasen og måtte gå tilbake fordi jeg ikke kunne lage en ny), og noen av frustrasjonene blir dempet litt på den måten, men det er også øyeblikk hvor du må holde en viss enhet i live, og bikkjene som dreper deg på ett slag i Red Alert har fått meg til å banne mer enn en gang for å si det sånn. Og det finnes flere bagateller her, om jeg først skal nevne dem. Spillkontrollen føles delvis utdatert, men heldigvis finnes det tonnevis av innstillingsmuligheter for den som vil skreddersy kontrollene, hvilket er ytterst velkomment. Petroglyph har lyktes meget bra med å maskere det faktum at disse to spillene faktisk er hele 25 år gamle, og det fortjener selvfølgelig ros.

Rent visuelt er det vanskelig å finne noe å klage på. Studioet Lemon Sky har laget om grafikken fra bunnen av. Resultatene er imponerende. Det ser fortsatt retro ut, men samtidig nytt og fresht, og den fusjonen er jo presis hva dette spillet trengte. Du kan når som helst klaske til space-tasten for å hoppe tilbake til grafikken anno 1995 og se alle endringene som har blitt gjort. Her kan du også zoome, noe man ikke kunne i originalen, hvilket også er et meget velkomment innslag. Vi har kommet langt siden 1995, og det viser seg også i UI-designet, som ser mye ryddigere ut og mer tilgjengelig med en redesignet sidemeny som tilbyr enda flere moderne vrier.

Animasjonene ser meget bra ut i selve spillet, men alderen er vanskeligere å skjule i mellomscenene og FMV-scenene, som altså ikke har blitt spilt inn på ny. Noe restaurering har de jo fått til her, så det ser litt bedre ut, og heldigvis har ikke noe av deres b-film-sjarm gått tapt i oppskaleringsprosessen. Jeg er glad for at disse ikke har blitt spilt inn med nye skuespillere, da det nok ville ha ødelagt mye av nostalgifølelsen.

Musikken er også kanon. En av de største styrkene her. Frank Klepackis soundtrack har også blitt remasteret akkurat som grafikken, og låter nå enda bedre enn noensinne. Her får vi også en jukebox-funksjon som lar oss ta kontroll over lydopplevelsen i spillet.

Det finnes også en "level editor" for de som vil skape sine egne baner/oppdrag, og foruten singleplayer-kampanjer i mengdevis eksisterer det matchmaking her, som vi dog ikke har fått prøvd ut enda, som kan krydre opplevelsen en del om det blir en suksess. Spillet har også full mod-støtte, og etter å ha sett Blizzard prøve å ta kontroll over Warcraft III-spillernes kreative visjon, har Petroglyph og EA valgt å bare slippe kildekoden til begge spillene og lar modderne gjøre hva enn de vil med dette.

Command & Conquer: Remastered Collection ser bra ut, låter bra, og føles bra. Her får fansen tilgang til spillseriens historie med videoer fra bak kulissene og bonuser som kan låses opp ved å spille. Spillene bærer kanskje preg av alderen på noen områder, men det er en velgjort remaster som er verdt en titt hvis du er fan av sjangeren.