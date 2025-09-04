Commandos: Origins kommer til PS4 og Xbox One om et par uker

HQ

Claymore Game Studios har kunngjort at de snart vil utvide utvalget av plattformer som Commandos: Origins er tilgjengelig på. I tillegg til PC, PS5 og Xbox Series X/S, kan spillere av forrige generasjon om et par uker bli med på handlingen.

Fra og med 17. september kan vi forvente at det snikende taktiske spillet også debuterer på PS4 og Xbox One. Det vil være en kun digital utgivelse, en som vil sette potensielle kjøpere tilbake € 59,99 | £ 59,99 | $ 49,99, med Xbox-spillere som til og med får tilgang til Smart Delivery, noe som betyr at du kan spille spillet på begge plattformene uavhengig av hvilken versjon du kjøper.

Hvorfor spillet nå kommer til siste generasjons plattformer, forklarer studiodirektør Jürgen Reusswig på Claymore: "Vi vet at mange av våre fans har vært med i Commandos-serien i flere tiår - og et betydelig antall av dem spiller fortsatt på Xbox One og PlayStation 4. Ved å bringe Commandos: Origins til sistegenerasjons konsoller, hedrer vi den arven og sørger for at ingen blir etterlatt."

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du ikke gå glipp av vår anmeldelse av Commandos: Origins.