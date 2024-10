Commandos: Origins lanserer et eksklusivt demonivå

Hvis du har ventet på at Commandos-stilen med sanntidsstrategi skal komme tilbake, vil du bli glad for å høre at en demo nå er ute på Windows PC, Steam og Xbox Series X/S. Claymore Game Studios har beskrevet litt mer om demoen i et blogginnlegg.

I stedet for bare å få spille et av nivåene fra spillet, fungerer dette oppdraget "som en sniktitt på den intrikate spillmekanikken og stealth-taktikken som venter i den fullstendige utgivelsen." I dette oppdraget prøver den grønne baretten og marinesoldaten å sabotere et tysk radarsystem under 2. verdenskrig.

Med vakre bakgrunner og mange grundige oppdrag å gå over, Commandos: Origins ser ut til å være en solid retur for franchisen. Hvis du vil høre mer om spillet, kan du sjekke ut intervjuet vårt med utviklerne nedenfor: