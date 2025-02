Commandos: Origins lanseres 9. april

HQ

Commandos: Origins Spillet skal lanseres 9. april, og er på full fart mot lanseringen. I det taktiske stealth/strategispillet tar du kontroll over elitesoldater i et forsøk på å bidra til å vinne andre verdenskrig fra bak fiendens linjer.

"The Green Beret kunne ikke ha sagt det bedre med sin ikoniske setning 'Consider it done'", sier Jürgen Reusswig, Claymore Game Studios' direktør via Steam. "Etter mer enn fire år med etablering av et nytt studio, design og utvikling og de uvurderlige tilbakemeldingene fra lokalsamfunnet fra ulike spilltester, er operasjon 'Release' i gang for Commandos: Origins. Vi er stolte og glade for at spillerne nå vil kunne oppleve opprinnelseshistorien til eliteenheten som startet denne legendariske serien."

Detaljversjoner av Commandos: Origins lanseres litt senere, 22. mai, og Xbox One- og PS4-versjonene kommer også senere i år. Fra 9. april vil spillet også være tilgjengelig på Xbox Game Pass.