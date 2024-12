ConcernedApe gir en viktig oppdatering om utviklingen av Haunted Chocolatier, med nye skjermbilder av spillet

HQ

Eric "ConcernedApe" Barone er en ganske spesiell utvikler, til tross for at han er far til en av tiårets største titler. Stardew Valley har blitt et kulturelt fenomen som for lengst har tatt steget fra PC-skjermen til konsoller og mobile enheter, i tillegg til å bli tilpasset andre formater som konserter eller brettspill. Uansett er Stardew Valley fortsatt juvelen i ConcernedApes krone, og den nylige oppdateringen 1.6 er bare enda et tegn på deres engasjement for spillfellesskapet.

Men Barone har et annet stort prosjekt i arbeid, Haunted Chocolatier, som ikke har blitt hørt fra på lenge. Utvikleren er klar over at han trenger å roe ned ting på denne fronten også, så han har levert en utviklingsdagbok der han forklarer hvor han står med spillet og hvor det er for øyeblikket.

Til å begynne med, den mest betryggende nyheten: Haunted Chocolatier er fortsatt under utvikling, og ingenting kommer til å endre disse planene. Barone er klar over at Stardew Valley har avbrutt utviklingen av det hjemsøkte, spøkelsesdrevne sjokoladefabrikkspillet i mange måneder, men han er tilbake til rutinen med å jobbe med det og gjøre det på sin egen måte: Alene og i fullstendig isolasjon. "Min foretrukne metode er å forsvinne og jobbe i isolasjon, og bare dukke opp når jeg har noe komplett og verdig," sier han i innlegget.

"Men akkurat som med Stardew Valley, driver jeg ikke med "tidlig tilgang", crowdfunding eller forhåndsbestillinger, så jeg føler ikke noe ytre press om å fullføre spillet på en tidslinje (...) Jeg vil ikke gi ut et spill med mindre det er komplett og jeg er veldig fornøyd med det, og jeg tror det er det folk flest vil ha uansett."

Eric Barone hevder også at han har tonnevis av ferdig innhold til spillet, og til og med et grovt kutt (en "vertikal skive") som han nå må gå gjennom og hvis deler han må koble sammen på en sammenhengende måte. På dette tidspunktet gjør ordene fra den kreative (som håndterer alle aspekter av spillet fra bunnen av og programmerer det i #C) det klart at Haunted Chocolatier fortsatt er langt fra utgivelse. Men det er godt å vite at det fortsatt er der.

Til slutt har ConcernedApe gitt ut noen veldig interessante skjermbilder av spillet, alle upubliserte og med forbehold om endringer, men som gir en idé om visse aspekter av spillet. For eksempel karakterutstyrsmenyen, husmodellering og belysning, en konfrontasjon med en gruppe monstre (Slimes?) Og også to bilder av NPC-karakterer.

Spesielt disse har utløst fan-teorier om at Haunted Chocolatier og Stardew Valley er mer knyttet sammen enn først antatt, ettersom de (ikke navngitte) karakterene ligner tydelig på Stardews naboer Abigail og Alex i mer voksne versjoner. Det er bare én person som kan bekrefte eller avkrefte dette, men det ser ut til at vi må la ham jobbe alene en stund til før vi har flere detaljer.

