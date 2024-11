Stardew Valley 1.6

HQ

Alle har tenkt på det på et eller annet tidspunkt. Å våkne opp en dag og innse at det daglige slitet tærer på helsen vår som en horde termitter som sluker en gammel gyngestol av eik. Og kanskje har det til og med falt deg inn å sende alt til helvete, å brenne slipset du går ut av huset med hver morgen, å gå på et kontor du ikke vil ha, å ha penger du bruker på ting du ikke trenger, og å hilse på folk du ikke bryr deg om. Det har skjedd med oss alle.

Heldigvis ga ConcernedApe oss en god fluktrute for å frigjøre sjelen og finne indre ro for rundt åtte år siden. Jeg tenker naturligvis på Stardew Valley, livssimulatoren som revolusjonerte indiespillkonseptet, som ble et sosialt fenomen, og som forandret livet til skaperen for alltid, som gikk fra å leve nesten dag for dag til å skape seg et millionsimperium som mange andre ville ha gått fra vettet over.

Men det gjorde ikke Eric "ConcernedApe" Barone, og stikk i strid med alle stemmene rundt ham som hvisket om utvidelser og ekstra betalt innhold til gårdsspillet hans, var han fast bestemt på at han aldri ville få noen til å betale mer enn det de gjør for basisspillet. I løpet av disse åtte årene har Stardew Valley fortsatt å vokse sakte, men ubønnhørlig, inne på skjermene våre og fylt hjertene våre. Noen ganger har det bare blitt lagt til noen få linjer med ekstra tekst for et par karakterer og noen nye dekorasjoner til hytta. Andre ganger et helt nytt område med en unik historie og dusinvis av timer med ekstra spillmuligheter. Gratis, jeg gjentar. ConcernedApe har nok en gang utvidet Stardew Valley -opplevelsen med 1.6, som nå er tilgjengelig på alle plattformer, så det er på tide å ta på seg bondekjeledressen og reise til dalen for å restaurere bestefars gamle gård nok en gang.

Dette er en annonse:

Og vi kastet oss rett inn i det nye innholdet fra grunnen av, for det var slik utvikleren anbefalte oss å oppdage alt det 1.6 har å by på. I dette tilfellet valgte vi å sjekke ut den nye gårdstypen Meadowlands Farm, som kombinerer flere mindre jordbruksområder med skog og beitemarker sammen med noen fossefall, som er et av de nye elementene som er lagt til i spillet denne gangen. På disse jordene vokser det en ny type blått gress, som øker veksten og gleden til husdyrene våre, så Meadowlands anbefales hvis du vil fokusere mer på gårdsdrift enn jordbruk. Jeg anbefaler imidlertid ikke å starte med denne gården hvis dette er første gang du spiller Stardew Valley. Det er en modell med mye potensial for dekorasjon og avansert design av gårdsområdene, men det kan være undertrykkende å begynne å oppdra kyllinger og drive jordbruk på samme tid.

Selv om denne nye gårdsmodellen kanskje ikke er ideell hvis det er din første dag i Pelican Town, vil du helt sikkert komme til rette med Stardew Valleys kontroller og grensesnitt mye raskere enn første gang, ettersom en annen forbedring her er de nye guidene og tilbakemeldingene om bevegelseskontroll, menyer og bruk av verktøy. I tillegg gir spillet nå en visuell og akustisk varsling hver gang du oppnår en milepæl, større eller mindre. Hvis du for eksempel fanger en ny type fisk eller når et nytt nivå i en av karakterens ferdigheter, blir du nå varslet i sanntid med et "nye ideer kommer til deg"-vindu. Du trenger ikke lenger å vente til du legger deg om kvelden for å finne ut om du får et ekstra poeng i samling eller kamp.

Dette er en annonse:

Oppdateringen er full av små detaljer som introduseres gjennom hele opplevelsen, både i de første timene av spillet og i sluttspillet. For eksempel kommer en bokhandler ved navn Marcello nå to ganger i måneden til baksiden av JoJa (eller kinoen, avhengig av hvordan du spiller) hvor han selger bøker som øker noen sekundære egenskaper, for eksempel hestens travhastighet eller hvor mange gjenstander som dukker opp når du beseirer monstre i gruven. Det er nå nye animasjoner for figurene, variasjoner over dyrene i bakgrunnsbildet. Et nytt siste oppdrag og mystiske esker fra Lord Qi. Mer enn 300 nye gjenstander er lagt til, inkludert møbler, matlagingsoppskrifter, bøker, nye ingredienser, avlinger og mange, mange hemmeligheter som fortsatt er skjult i spillet.

Det mest slående med denne oppdateringen er de nye arrangementene Squid Festival og Trout Derby. De er mer en nabolagssamlingstid med noen eksklusive varer i butikken, men ørkenfestivalen er mye større. Det fungerer som nattmarkedet om vinteren, men i tre dager om våren kan vi gamble på monsterløp, kjøpe unike hatter fra landsbyboere eller dekorasjoner som ikke finnes på noe annet tidspunkt i spillkalenderen.

Selv med den ekstra tiden de har lagt ned i denne versjonen på konsoller, kommer denne oppdateringen med noen ytelsesproblemer. I mitt tilfelle, som spiller på Nintendo Switch, har jeg med jevne mellomrom opplevd ytelsesfall og små rykk som fryser i et halvt sekund på skjermen. Ikke noe som tar deg ut av spillet, men problemet er at de er spesielt irriterende når du er i kamp eller i fiske-minispillet. De vil mest sannsynlig bli løst i en oppdatering i nær fremtid, men det skader ikke å advare om at de kan skje hvis du ikke kan vente.

Selv om det ikke er et like prangende og ekspansivt innhold som inkluderingen av Ginger Island var i 1.5-oppdateringen, er denne 1.6-versjonen av Stardew Valley en "enda mer og bedre". Et nytt takkebrev til fansen som fortsatt trofast dyrker, graver og mater dyr i Pelican Village etter så mange år, og en enda fyldigere og rikere opplevelse for nykommere. Stardew Valley 1.6 gir bare mer perfeksjon til det vi allerede trodde var umulig å slå, og når de fikser de små tekniske feilene som irriterer, men ikke gjør deg sur, vil den søte tilbakekomsten til den digitale gården igjen bli din besettelse i 90 eller 100 timer til. Kanskje mer.