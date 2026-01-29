ConcernedApe om Haunted Chocolatier: "Jeg jobber fortsatt som alltid"

ConcernedApe, den eneste utvikleren av Stardew Valley og som nå har fått litt hjelp, har et nytt prosjekt: Haunted Chocolatier. Dette spillet ble kunngjort i 2021, og ifølge den siste oppdateringen på spillets nettsted vil det fortsatt ta en stund før vi kan spille det. Denne oppdateringen svarer også på noen spørsmål og avkrefter noen myter om utviklingen av dette spillet og Stardew Valley. La oss ta en titt:

"Stardew Valley-oppdateringene brukes til å teste ut ideer for Haunted Chocolatier"

Nope. Når jeg jobber med Stardew Valley tenker jeg ikke på Haunted Chocolatier, og omvendt. Jeg ville ikke "teste ut noe" i Stardew Valley fordi det ville være urettferdig overfor Stardew Valley, og jeg vil heller ikke ødelegge ideer for Haunted Chocolatier ved å legge dem til i Stardew Valley først. Stardew Valley er også et annet spill, så du kan ikke "teste noe" for Haunted Chocolatier i det på en nøyaktig måte.

"ConcernedApe jobber med en ny Stardew Valley-oppdatering fordi han er utbrent på Haunted Chocolatier"

Nei, jeg jobber med en ny Stardew-oppdatering fordi det er et veldig populært spill med en stor og stadig voksende spillerbase, og jeg har fortsatt flere ideer til hvordan jeg kan forbedre det.

"ConcernedApe sa at det ikke kommer ut før 2030″

Det har jeg ikke sagt. Jeg ble spurt i 2025 om det ville komme ut i løpet av de neste fem årene, og jeg sa "jeg håper det". Det er noe helt annet enn å si "det kommer ut i 2030". Poenget er at jeg ikke ønsker å oppgi en utgivelsesdato. Spillet vil komme ut når det er ferdig.

Uansett, det eneste som virkelig betyr noe er at jeg fortsetter å gjøre fremskritt med spillet og utgir det. Så jeg skal fortsette med det nå.

Takk skal dere ha

-Ape