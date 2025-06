Haunted Chocolatier vil ha en større verden enn Stardew Valley

HQ

Det er fascinerende å se mer informasjon om Haunted Chocolatier gjøre sin ankomst. Det kommende prosjektet er neste forsøk fra utvikleren ConcernedApe, den samme personen som laget Stardew Valley. ConcernedApe har vært ivrig etter å dele informasjon om Haunted Chocolatier, til tross for at det er veldig lite av substans som noensinne er vist frem om spillet, alt mens det antatt ferdige Stardew Valley fortsetter å motta oppdateringer og forbedringer, kanskjefor alltid ...

I et nylig innlegg på X minnet ConcernedApe nok en gang fansen om at Haunted Chocolatier er i produksjon og på vei, og bemerket at spillet vil lykkes Stardew Valley ved å ha en åpen verden som er større.

"The world of Haunted Chocolatier is larger than stardew valley".

Det er uklart hvor mye større, og på samme måte venter vi fortsatt på noen form for informasjon i forhold til spillet og når det faktisk kan komme, noe som fansen har vært ivrige etter å høre mer om i årevis.