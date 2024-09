Concord er borte, men Sonys Fairgame$ kan ta over

HQ

Selv om vi alle fortsatt er i sjokk over den plutselige nedleggelsen av Concord, er det verdt å huske at dette ikke vil være den siste live-tjenesteinnsatsen fra Sony. PlayStation-plattformeieren har fortsatt et par flere forsøk på å bryte seg inn i det mettede markedet for live-tjenester, hvorav den ene er Fairgame$.

I følge Gamesindustry.bizs Chris Dring kan skytespillet ha en bedre sjanse enn Concord. I den siste episoden av publikasjonens Microcast sier Dring at interne tanker om Fairgame$ er mye mer positive enn noen kanskje tror.

"Fairgame$, jeg har hørt gode ting om det," sa han (transkripsjon via ResetEra). "Jeg kjenner folk som er litt skeptiske til traileren, det er noen få, men jeg har hørt interne samtaler som er veldig positive til den. Så er det disse andre prosjektene som jeg antar at de som de fokuserer på, er de som de kommer til å satse på. De kommer til å lansere dem, de kommer til å støtte dem og prøve å få dem til å fungere."

Forhåpentligvis kan Sony ta lærdom av Concord og bruke den i fremtidige satsinger på live-service-markedet. Ikke alt kommer til å bli en Helldivers II, og de må presse mye hardere for å bryte inn i det altfor mettede markedet av live service-spill.