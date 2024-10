Concord er kanskje ikke dødt likevel

HQ

Det var en kamp i motbakke fra det øyeblikket Concord ble annonsert tidligere i år, med folk som kritiserte spillet med en gang. Da det senere gikk inn i betaversjon, var interessen ekstremt lav, og ved premieren var det dødt ved ankomst.

Så dødt at Sony trakk det helt tilbake etter bare to uker på markedet og ga alle spillerne pengene tilbake. Siden da har det vært uklart hva som vil skje med det videre. Er det for alltid dødt og begravet, eller vil det bli omarbeidet og utgitt på nytt?

Vi har ikke noe svar på det, men det siste virker faktisk mest sannsynlig. Via SteamDB kan vi se at Sony har fortsatt å oppdatere tittelen flere ganger bak kulissene, ofte med ganske store endringer. Det er neppe noe de ville ha gjort hvis spillet var ment å bli glemt og forsvinne.

En kvalifisert gjetning er at det vil bli utgitt på nytt som free-to-play, noe som muligens kan lokke flere til å prøve det ut når kjøpsterskelen forsvinner, og mange er sikkert nysgjerrige på denne monsterfloppen, noe som ironisk nok kan bidra til økt interesse.

Samtidig fikk Concord gjennomgående middelmådige anmeldelser, og alt fra spillets karakterer til gameplay og mangel på originalitet har blitt kraftig kritisert. Mange var også opprørt over at Sony legger ressurser i live service-prosjekter som dette i stedet for de avanserte enspiller-eventyrene de er kjent for.

Betaversjonen var for øvrig også tilgjengelig gratis, men tiltrakk seg ingen spillere, men vi får se om det går bedre denne gangen - hvis det faktisk er slik at Concord gjør comeback som free-to-play.