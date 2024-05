Concord er PlayStations Overwatch-konkurrent

HQ

Overwatch 2 ble ikke helt som de fleste hadde håpet, så når Xbox uansett kjøpte Blizzard passer det vel godt at PlayStation nå også prøver seg på en hero shooter.

I kveldens State of Play-sending fikk vi endelig se gameplay fra Firewalks Concord, og det er ganske tydelig at dette er et nytt 5v5-skytespill hvor hver figur har både en særegen personlighet, våpen og ferdigheter. Disse karakterene kalles Freegunners, som i praksis er leiesoldater som kjemper mot hverandre for å vinne og kreve en belønning fra rivaliserende grupper.

Når Concord slippes på PC og PS5 den 23. august vil vi kunne velge mellom 16 figurer, men listen vil selvfølgelig utvides etter hvert siden dette er et skikkelig live-service-spill. Figurer er ikke det eneste vi får mer av heller, for utviklerne lover at hver sesong vil by på nye filmatiske sekvenser slik at vi blir bedre kjent med rollegalleriet, nye kart, moduser og mer.

