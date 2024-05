Concord fortsatt forventet å lanseres i år

HQ

Bortsett fra en cinematisk teaser-trailer, har vi sett veldig lite av Concord. Det kommer fra Firewalk Studio, og er tilsynelatende fortsatt planlagt for en utgivelse senere i år, og Sony ber oss om å holde på hattene våre da mer informasjon kan komme veldig snart.

Selv om disse utgivelsesvinduene alltid kan endres, ble det i Sonys nylige økonomiske rapport (takk, Push Square) avslørt at vi forventer å se spillet en gang i år. Bortsett fra det faktum at det er en PvP live-service multiplayer shooter, er ikke mye kjent om Concord's gameplay.

Hvis vi ikke ser noe snart, ville vi ikke bli overrasket over å se det skyves tilbake et år eller kanskje enda mer. Med tanke på at Sony gjorde en smash hit med Helldivers II, kan det imidlertid være lurt å slå mens jernet er varmt med et annet live-service-spill.