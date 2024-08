Concord har fått en veldig, veldig treg start

HQ

Allerede da Concord ble vist var det mange som var skeptiske til Sonys arena-actiontittel, og kritiserte alt fra anonymt karakterdesign til et tilsynelatende labert gameplay.

I et par dager har de som har kjøpt Digital Deluxe Edition kunnet tjuvstarte med spillet, som offisielt ble sluppet 24. august (tidligere i dag, i utgangspunktet). Men det ser ikke ut til å være en flygende start. Via blant annet forumet Neogaf bemerkes det at spillet i løpet av premieredagen ikke engang klarte å klatre opp til 1000 samtidige Steam-spillere, og ifølge SteamDB har ikke mer enn 697 personer spilt Concorde samtidig.

Hvis du synes det høres illevarslende ut, er det færre enn som spilte Redfall på samme tid som det hadde premiere - og Redfall er allment ansett som en kandidat til å bli 2023s verste flopp.

For å være rettferdig har Concord imidlertid bare vært ute i mindre enn 24 timer, og mye kan skje. Spill har startet dårlig og blitt megasuksesser før, men uansett utfall kan vi i det minste si at det ikke har startet bra.

Har du planer om å spille Concord selv?