Concord-utviklere: Sviktende lederskap og komitédesign påvirket den kunstneriske retningen

HQ

Mye har blitt sagt om Sonys katastrofalt feilvurderte GAAS-satsing, Concord. Et spill som tilsynelatende ingen var interessert i, og som godt kan ende opp med å bli en av de største floppene bransjen noen gang har sett.

Figurene i Concord har vært et av de mest kritiserte aspektene ved spillet. De har blitt beskyldt for å være alt fra generiske til reklame for politisk korrekthetskultur, noe som ifølge en av spillets utviklere, Amanda Kiefer, delvis skyldes mangelen på en overordnet designplan.

Enda verre er det at personen sier at lederne rett og slett ikke lyttet til tilbakemeldinger eller klager fra produksjonsteamet, noe du kan lese om i et innlegg fra denne personen på deres nå låste X-konto (og nå via IconEra).

"Jeg skal bare si dette her, mye påvirket kunstsiden av Concord, inkludert design av komité, manglende evne hos noen ledere til å lytte til kunstteamet osv.

"Karakterkonseptkunst-teamet, inkludert meg selv, går gjennom en ekstremt vanskelig tid følelsesmessig, og noen i teamet ønsker ikke lenger å jobbe med spill, designe figurer eller til og med lage kunst lenger etter dette."

Det er fryktelig trist for kunstnerne hvis dette er sannheten, og dessverre i så fall bare nok et eksempel på hvordan styrerommene påvirker AAA-scenen negativt mer og mer.

Hva er dine tanker om Concords karakterdesign?