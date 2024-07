Concords PC-spesifikasjoner har blitt avslørt

HQ

Concords utgivelse er satt til neste måned, og i forkant av den lanseringen har utviklerne gitt oss en titt på hva slags PC vi trenger å pakke for å kunne spille spillet. Selvfølgelig er Concord også tilgjengelig på PS5, men som med Helldivers II, forventer Sony sannsynligvis mange spillere på PC også.

Uansett hvilke innstillinger du vil kjøre spillet på, anbefales det at du har en SSD, en Intel Core i7- eller AMD Ryzen 7-prosessor. For de lavere innstillingene kan denne prosessoren gå så lavt som i7-8700K eller Ryzen 7 2700X, og når vi klatrer opp til mer krevende innstillinger, ser vi at kravene endres til en i7-10700K / Ryzen 7 3700X.

I GPU-avdelingen ser vi et bredt spekter av kort som er i stand til å kjøre Concord. Alt fra et GTX 1660 til et RTX 4070 Ti finnes på anbefalingslisten, men innstillingene dine vil selvsagt variere avhengig av hvilken GPU du har.