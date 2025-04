Conor McGregor er fortsatt sikker på at han vil stille som presidentkandidat, til tross for at han har fått beskjed om at det "ikke finnes et håp i helvete"

HQ

Siste nytt om Irland . Conor McGregor, den berømte MMA-fighteren, er fortsatt fast bestemt på at han vil stille som presidentkandidat i Irland senere i år, til tross for en fersk undersøkelse som viser overveldende motstand. Du kan lese mer om undersøkelsen her.

Undersøkelser blant irske lovgivere og lokale myndigheter har vist at McGregors nominasjon til Aras an Uachtarain står overfor uoverstigelige barrierer, og mange uttrykker tvil og sier at det "ikke finnes et håp i helvete" om at han skal lykkes.

Men McGregor lar seg ikke avskrekke, og hevder at han vil gi makten tilbake til folket og ta et frontaloppgjør med korrupsjonen. Kandidaturet hans krever støtte fra 20 medlemmer av Oireachtas eller minst fire kommunestyrer - en støtte som for øyeblikket virker svært usannsynlig.