Contrabands originale konsept ble skapt i 2009

En av annonseringene under Microsofts E3-pressekonferanse i fjor var Contraband fra Avalanche, studioet bak Just Cause 4 og Rage 2. Siden det har vi ikke hørt noe særlig om det, annet enn at det ser ut til å være et multiplayer-spill som lar oss utføre ran og som også inneholder en singleplayer-kampanje.

Nå avslører Avalanches medgründer Christofer Sundberg, som forlot studioet i 2019, at det originale konseptet til Contraband faktisk ble skapt av han og noen andre allerede i 2009:

"Me, @StockholmStefan and a few others created the very first original concept for it in 2009. That's the cool thing about game development. It takes years for a creative process to mature and I am really happy that the game has come to where it is now."

I høst ble det kjent at tittelen har vært i produksjon siden i hvert fall 2018. Selv om vi fortsatt ikke vet når vi faktisk får se hva Avalanche har jobbet med i alle disse årene, ser vi virkelig frem til det.