Control 2s budsjett er mindre enn Alan Wake 2

I en tid med budsjetter som kan kjøpe deg en liten øynasjon, kan det overraske deg å høre at Control 2 vil ha et mindre budsjett enn Alan Wake 2. Remedys neste store oppfølger kan ha litt mindre penger brukt på det, men det vil tilsynelatende ikke påvirke kvaliteten.

I en samtale med Game File bekreftet Remedy-sjef Tero Virtala at budsjettet for Alan Wake 2 bare var "litt høyere." Dette bekymrer ham imidlertid ikke så mye, og han mener heller ikke at fansen bør være bekymret.

"Jeg tror at vi kan skape utmerkede spill med det", sier han. "Hvis vi lager et utmerket spill og det tilfeldigvis selger fire eller fem millioner enheter, så er vi veldig fornøyde," og legger til at spill vanligvis går i null for Remedy hvis de selger to millioner enheter eller så.

Budsjettet for Control 2 er på 50 millioner euro, noe som igjen kan virke som et røverkjøp for et stort spill i 2025, men Remedy er klar over at dette er en stor kostnad, og har en strategi for å i det minste gå i null. Så lenge forventningene ikke krever titalls millioner eksemplarer, ser det ut til at Remedy kan fortsette å kjøre på.