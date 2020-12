Control klart for PlayStation 5 og Xbox Series i februar

Du ser på Annonser

Remedy og 505 Games ble ikke akkurat ekstremt populære da de annonserte at Control ville komme til PlayStation 5 og Xbox Series, men at til og med de som allerede eier det på PS4 og Xbox One må betale full pris for disse utgavene. Vi trenger i alle fall ikke å vente lenge før vi får se om oppgraderingene er såpass store at de er verdt å kjøpe spillet to ganger for.

De finske utviklerne har lagt ut et gameplayklipp som viser Control Ultimate Edition på en PlayStation 5, og hvordan denne utgaven vil la oss velge mellom 30 fps med ray tracing og andre grafiske godbiter eller opp til 60 fps uten ekstra pynt. Til slutt avsløres det at spillet kommer til PS5 og Xbox Series digitalt den 2. februar og fysisk den 2. mars.