Control krever betaling for PS5- og Xbox Series X-oppgradering

Mens mange utviklere har sagt at de som allerede eier spill på dagens konsoller vil få eventuelle PlayStation 5- og Xbox Series X-utgaver eller oppgraderinger gratis har vanligvis snille Remedy og 505 Games valgt en annen løsning.

De to selskapene har nemlig annonsert at det som kalles Control Ultimate Edition vil lanseres på Steam den 27. august, for deretter å komme til Epic Games Store, PS4 og Xbox One digitalt den 10. september. Denne utgaven vil inneholde alt av utvidelser (deriblant den kommende AWE) og forbedringer som har blitt gjort frem til da. Det som uansett nok vil skape litt diskusjon er at den tidligere kunngjøringen at Control vil bli med videre på PlayStation 5 og Xbox Series X kun gjelder de som kjøper denne nye utgaven. Dermed høres det ut som om vi som allerede eier den vanlige utgaven må betale for å ta nytte av den ekstra kraften i de kommende konsollene.

Nå skal det sies at flere selskaper tok betalt for lignende oppgraderinger da denne generasjonen ble lansert, men med tanke på alle selskapene som har bekreftet gratis oppgraderinger denne gangen lukter det sterke reaksjoner. Hva mener du?