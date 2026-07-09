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Control har riktignok noen utrolig unike og engasjerende krefter, samt en svært oppslukende setting. Til tross for disse fortrinnene er selve spillet ganske kort. Jeg har en gammel fullført lagring på rundt 9 timer, ifølge Epic Games-kontoen min, der jeg bare spilte meg gjennom hovedhistorien sammen med noen sidemål. Hvis noen er bekymret for Control Resonant vil ta like lang tid å fullføre, har spillets regissør Mikael Kasurinen bekreftet at oppfølgeren vil være lengre.

I et intervju med MinnMax avslørte Kasurinen at Control Resonant er lengre enn det opprinnelige spillet. Han sa spesielt at en full gjennomspilling vil kreve flere timer. Vi er ikke sikre på om denne ekstra tiden hovedsakelig kommer fra valgfrie deler, men det er også bekreftet at det vil være mange tøffe, valgfrie bosser å kjempe mot for spillere som ønsker å slå hodet i veggen i flere timer til.

Historien er delt inn i kapitler, så det kan være en annen måte « Control Resonant utvider spilletiden litt på. Remedy ønsker uansett å satse større med denne oppfølgeren, og i september får vi muligheten til å utforske alle måtene de har gjort nettopp det på.