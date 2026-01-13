Control Resonant er Remedys "mest ambisiøse spill" noensinne

HQ

Oppfølgeren til Control skal lanseres i år, og selv om Remedy ikke helt har fortalt oss når det kommer i år, har vi en oppdatering på hvordan spillet vil ta et stort sprang fremover for utvikleren.

"Med Control Resonant ønsket vi å utfordre oss selv til å lage det største og mest ambisiøse spillet vi noensinne har laget", skriver Remedy på sosiale medier. "Dette er ikke en trygg oppfølger. Vi ønsker å flytte grensene for hva vi kan gjøre, og vi mener at etter 7 år er det det dere, fansen, fortjener."

Fans er litt forundret over "trygg oppfølger"-aspektet ved dette innlegget, men det ser ut til at Control Resonant vil presse båten like mye ut som det originale spillet gjorde. Vi kan sannsynligvis også forvente en helt ny historie, nye spillmekanikker og mer som gjør opplevelsen helt annerledes enn Jesses reise i Control.