Control Resonant kommer før juli

Control Resonant ble avslørt overraskelse på The Game Awards, men den største overraskelsen er faktisk at vi ikke trenger å vente så lenge før spillet lanseres.

Remedy slapp nylig sin siste investorrapport, som ikke bare skisserer omtrent når spillet forventes å lanseres, men også hvilke økonomiske forventninger studioet har til det innen utgangen av året.

Først og fremst sier rapporten at spillet vil ankomme før utgangen av 2. kvartal 2026, noe som betyr før 30. juni:

"Utgivelsen av Control Resonant så tidlig som i 2026 kom som en positiv overraskelse sammenlignet med forventningene våre, og vi har oppdatert vår antagelse for spillets utgivelse til slutten av Q2'26 (var H1'27)."

Remedy anslår et salg på mellom 1,8 millioner enheter i 2026 og 2,2 millioner i 2027, noe som virker noe konservativt, men er basert på ideen om at Remedy-spill selger jevnt og trutt over en lang periode i stedet for å eksplodere ut av porten.