The Game Awards
      nyheter
      Control Resonant
      Fremhevet: The Game Awards 2025-dekning

      Control Resonant lanseres offisielt neste år med en ny hovedperson

      Det ser ut til at Jessie er på rømmen, og Dylan trer inn i hovedpersonens rampelys med en mer nærkamporientert kampstil.

      HQ

      Ryktene var sanne - Remedys etterlengtede neste spill heter Control Resonant, men den store overraskelsen er at det er ute allerede neste år.

      Enda mer overraskende er det at Jessie ikke ser ut til å være vår spillbare hovedkarakter denne gangen. Noe ondt har unnsluppet The Oldest House, og kreftene som driver den overnaturlige institusjonen har sendt hennes tidligere internerte lillebror, Dylan, ut for å hente henne.

      Dylans krefter virker mye mer nærkampfokuserte, og spillet ser derfor ut til å føles veldig annerledes.

      "Etter flere år i fangenskap hos Federal Bureau of Control (FBC), sender Dylan Fadens tidligere fangevoktere ham ut på toppen av en overnaturlig krise. Dylan får i oppdrag å bekjempe et mystisk kosmisk vesen som endrer grunnleggende aspekter ved vår virkelighet, og han må utnytte sine nyvunne krefter for å ta opp kampen mot de utallige truslene som overvelder Manhattan. På veien mot å frigjøre det fulle potensialet i sine overnaturlige evner vil Dylan også oppsøke søsteren sin, FBC-direktør Jesse Faden, mens han kjemper for å forstå og begrense farene som har spredd seg utenfor det eldste husets grenser for å rive verden fra hverandre," heter det i beskrivelsen.

      Du kan se den første traileren nedenfor.

      HQ
      Control Resonant

