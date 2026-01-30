Control Resonant utspiller seg sju år etter det første spillet, og regnes som "open-ended"

HQ

Den første teaseren for Control Resonant etterlot spillerne med mange spørsmål, for eksempel hvordan historien henger sammen med Alan Wake 2 og spesielt Control, og hvor Jesse Faden er. Og ja - har spillet en åpen verden, eller ikke?

Nå har vi fått mer konkrete svar på disse spørsmålene. I et intervju med Game Informer bekrefter utvikleren Remedy at spillet først og fremst foregår hele syv år etter originalen:

"Spol frem syv år etter Control, og Jesse har forsvunnet på mystisk vis, Hiss-låsingen har falt fra hverandre, og denne korrupte overnaturlige kraften har spredd seg til Manhattan, og forvandlet den en gang så livlige byen til et kaleidoskop av psykedeliske mareritt."

De utdyper også litt om deres "open-ended" verden, som ikke er en åpen verden i tradisjonell forstand. Han gjør det klart at spillet "tydeligvis ikke er en åpen verden", men at det inneholder "fartsfylt traversering, forvrengte miljøer, [og] tankevekkende krefter og våpen."

"Jeg tror vår måte å håndtere traversering på kommer til å være noe som vil skille seg ut [og] jeg tror også at vi har et unikt syn på hvordan vi blander nærkamp med fremoverrettet fremdrift og overnaturlige evner," sier han.