Control Resonant vil ta 30 timer å fullføre, ifølge Remedy Entertainment

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For ikke så lenge siden fortalte Remedy Entertainment at vi bør forberede oss på å sette av ganske mye tid for å se rulleteksten i « Control Resonant, og påpekte at prosjektet ville bli lengre enn den opprinnelige tittelen. Men hvor lang tid tar det egentlig? Nå har vi et klarere bilde, i hvert fall ifølge hovedspilldesigner Sergey Mohov.

I et intervju med TechRadar sa Mohov at det vil ta rundt «30 timer» å se rulleteksten i Control Resonant, men hvis du er en perfeksjonist som ønsker å se og gjøre alt i spillet, vil spilletiden bli betydelig lengre og ende opp på «50 timer».

Det blir altså et skikkelig eventyr Remedy har i vente når spillet lanseres om mindre enn to måneder, den 24. september, på PC, PS5 og Xbox Series X/S. Skal du skaffe deg et eksemplar og spille deg gjennom den actionfylte oppfølgeren?