Da Remedy annonserte at Control skal komme til PlayStation 5 og Xbox Series-konsollene i form av egne utgaver alle må betale for var planen at dette skulle skje før året var omme. Dette er ikke tilfellet lenger.

Finnene forteller at de har bestemt seg for å utsette PS5- og Xbox Series-utgavene av Control: Ultimate Edition til starten av 2021 for å få litt ekstra tid til finpuss slik at forbedringene blir like fantastiske som de ønsker.