Controller S kommer tilbake i august

Som du kanskje husker, lanserte tilbehørsprodusenten Hyperkin en ny versjon av kultklassikeren The Duke for et par år siden, som ble en stor suksess og satt stor pris på. Den ble deretter etterfulgt av Hyperkin Xenon, en ny versjon av Xbox 360-kontrolleren som også raskt ble populær.

Derfor var det ikke helt overraskende at Hyperkin i januar avslørte at de også ville lansere en ny versjon av Controller S, etterfølgeren til The Duke, som i utgangspunktet var beregnet på det japanske markedet, men som ble standardkontrolleren for den første Xboxen.

Nå ser det ut til at utviklingen er fullført, og Hyperkin har kunngjort at DuchesS (som den nå heter) vil bli utgitt 12. august for 49,99 dollar. Små endringer har blitt gjort, inkludert å legge til Hall Effect analogspaker, en Share-knapp og at den store Xbox-logoen i midten er nå klikkbar.

Sjekk ut skjønnheten nedenfor.