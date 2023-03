Xbox 360-kontrolleren kommer tilbake i juni

HQ

Som du kanskje husker har vi tidligere rapportert at den klassiske Xbox 360-kontrolleren er i ferd med å gjøre comeback. Hyperkin, som også laget en ny versjon av den aller første Xbox-kontrolleren The Duke, slipper offisielt en ny versjon av kanskje den mest populære Xbox-kontrolleren gjennom tidene.

Nå har de annonsert via Twitter at Xbox 360-kopien vil bli utgitt 6. juni for $ 49.99, og at forhåndsbestillinger starter 5. mai på HyperkinStore.com. De skriver også at denne nye kontrolleren er "lisensiert med Designet for @Xbox - for Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10|11 PCer", noe som betyr at det er et offisielt Xbox-produkt.