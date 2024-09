Corsair eier nå det kriserammede Fanatec

HQ

Den tyske simracinggiganten Fanatec og deres morselskap Endor AG har slitt økonomisk i lang tid, og tidligere i år gikk det så langt at de ikke lenger kunne betale lånene sine og dermed sto overfor en konkurs.

Amerikanske Corsair, som hadde vært interessert i å kjøpe selskapet, reddet situasjonen like etter sommeren ved å skyte inn flere titalls millioner pund slik at lønninger og andre utgifter kunne betales, samtidig som de også benyttet anledningen til å komme med et tilbud.

Og dette ser nå ut til å ha gått igjennom, og Corsair kan fra og med i dag smykke seg med å være eier av den kriserammede simracing-giganten. De lover imidlertid at produktene vil forbli uendret, og at Fanatec skal få lov til å fortsette å gjøre sine ting.