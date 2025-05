Corsair Scimitar Elite Wireless SE

Det finnes mange forskjellige mus, men noen er litt mer spesialiserte enn andre - og MMO-mus er nok blant de første mainstream-musene som virkelig har tatt av. Formelen har lenge vært den samme: et stort numerisk knappesystem på siden, ofte med 8, 10 eller flere knapper - her er det 12. Det høres kanskje mye ut, men hvis du har spilt MMO-er, vet du at det er behov for mange taster og klikk. Hvis du kan flytte noen av funksjonene til musen, slipper du å bruke tastaturet like mye.

HQ

Du kan også kombinere musen med strømmeprogramvaren din - og siden Corsair har kjøpt opp Elgato og dermed deres produkter og programvare, er det full integrasjon mellom Scimitar Wireless SE og Elgatos Stream Deck-økosystem.

En liten, men viktig detalj: Det er et hulrom for senderen inne i musen, forseglet med en liten dør som er umulig å åpne uten vold - så det er ingen risiko for å miste donglen ved et uhell. Og du trenger den, for den er forbindelsen til Corsairs geniale Slipstream-teknologi, som kjører med mindre enn 1 ms forsinkelse, bytter frekvens selv og kan håndtere flere enheter samtidig. Corsair oppgir selv at rekkevidden er 20 meter for hodetelefoner og 10 meter for tastatur og mus - men jeg hadde litt problemer med å se skjermen på den avstanden, så jeg tar dem på ordet.

Batteriet varer i rundt 150 timer. For å være ærlig klarte jeg ikke å tømme det i løpet av testperioden - det er mange timers bruk. Hvis du av en eller annen grunn tror at Bluetooth er bra for spilling, varer batteriet i opptil 500 timer - men da kan du like gjerne kjøpe en mus fra supermarkedet.

Dette er en annonse:

Prisen er på den høye siden: 119,99 pund. Testeksemplaret var hvitt, og både design og finish var elegant og konsekvent.

Musen er ganske bred, med en glatt, nesten polert overflate. Nummerpanelet på venstre side kan skyves frem og tilbake, slik at du kan justere det etter tommelen - en fin detalj. På høyre side er det en liten kant med en mønstret, ru overflate som gir et veldig godt grep. Det er faktisk rart at ikke hele overflaten på musen er laget på samme måte. Sensoren er Corsairs Marksman S - en optisk sensor med 750 IPS og 33K DPI. Musen har også optiske brytere.

Kvaliteten er generelt høy, og musen føles solid. Men når det gjelder knappene, er det litt blandet.

Dette er en annonse:

Mushjulbryteren er rett og slett utmerket - den føles som en ekte museknapp, med et skarpt og direkte klikk. Et stort pluss. De primære klikknappene er derimot skuffende: De føles kjedelige og trege. Når du trykker dem ned, tar det altfor lang tid før de kommer tilbake og er klare igjen. Kanskje det var en mandagsmodell, eller kanskje fjærsystemet ikke var riktig justert i de enhetene som ble sendt ut til pressen før lansering. Uansett er det ikke optimalt for en mus i denne prisklassen.

Det er synd, for bortsett fra den litt store passformen er det en flott mus: Den er behagelig å holde i, og sensoren føles ekstremt presis og flytende - akkurat slik du vil ha den. Sideknappene krever enten en lang tommel eller litt øvelse hvis du vil bruke dem alle. Men med litt øvelse er det mulig å bruke de fleste av dem effektivt og bevisst.