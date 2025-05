Corsair Void V2 Wireless

HQ

Corsairs trådløse økosystem fungerer ganske glimrende, og av en eller annen grunn måtte Void -serien oppgraderes med et nytt medlem, Void V2 Wireless. Men jeg vil gi dem at brukervennligheten er flott, med et fjærmotstandssystem i volumbryterne, av/på-knappen og en modusvelger, og ingenting annet som tar opp plass bortsett fra en ladeport. Takk for det. Det er støtte for PC, PlayStation, Switch og det meste annet.

Hodesettets "bytt mellom radiobølger og Bluetooth" -knapp er uten tvil den beste implementeringen av dobbel tilkobling jeg har prøvd, og det kunne ikke vært mye enklere. Denne måten å gjøre det på burde være markedsstandarden.

Det er brukt mikrofiberstoff og minneskum, og generelt sitter de godt - også over tid. Langtidskomfort er en undervurdert egenskap ved hodetelefoner, og spesielt overoppheting ved øret kan bare beskrives som djevelens yngel. Vekten er relativt høy med drøyt 300 gram, men den føles på ingen måte tung. Derimot føles den litt billig ettersom en del av konstruksjonen er laget av plast, men dette er ikke noe man merker i daglig bruk.

Enhetene er 50 mm og laget av... tja... ja. Du får ikke mye informasjon - akkurat som med alle andre produsenter. Jeg mener imidlertid å ha lest et sted at neodymmagneter ble brukt til motorsystemet, men jeg har ikke klart å finne det fra Corsair. Øreputene er laget for å byttes ut hvis noe går galt. På den annen side er mikrofonen sertifisert for Nvidias kringkastingsplattform, som forbedrer lyd og bilde gjennom AI. Jeg var ikke klar over at dette var nødvendig for at den skulle fungere, og jeg tror ikke Nvidia krever det heller. Kvaliteten på mikrofonen er OK for prisklassen, men ikke noe som vil imponere noen. Lyden er litt tynn, men samtalekvaliteten er grei.

Batteritiden på 2,4 GHz er ikke så verst, og den er oppgitt til 70 timer, men jeg fikk 68 timer. Hvor høyt du skrur den opp og hvor mye du spiller, gjør en stor forskjell. Den kan hurtiglades på 15 minutter, noe som burde være nok til seks timer. Det er RGB, men det er gjort relativt smakfullt. Du kan imidlertid se at det ikke er verdens dyreste dioder som er brukt. Noen vil kanskje savne en kablet tilkobling, men da bør man ikke kjøpe et produkt som faktisk har "trådløs" i tittelen. Personlig er mitt eneste ankepunkt at man som alltid må binde seg til et bestemt merkes økosystem hvis man vil unngå å ha tre forskjellige dongler i datamaskinen samtidig, selv om det sannsynligvis bare er et tidsspørsmål før EU-regler tvinger alle selskaper til å bruke samme standard, selv om det forhindrer proprietær teknologi fra å minimere latenstiden, så en felles standard ville ikke nødvendigvis vært bra heller.

Prisen er rundt £100, men til gjengjeld støtter den Dolby Atmos Spatial Audio fullt ut. Ikke alle spill støtter det fortsatt, men de aller fleste nyere AAA-titler gjør det. Det er et av formatene som faktisk fungerer som ekte kunstig 7.1-lyd. Dessverre er det ikke noe som er integrert, og må lastes ned fra The Dead Marshes, bedre kjent som Microsoft Store. Jeg har veldig vanskelig for å forstå hvorfor det ikke kan gjøres til en plug-in i de ulike driverprogrammene, som på Corsair kalles iCUE.

Å kalle iCUE en driver er litt av en underdrivelse - det er en suite, og den tar mye plass, men jeg vil faktisk berømme Corsair for å ha fått det hele ned på "bare" 650 MB. Men det er definitivt på den lette siden - dessverre.

På den annen side er det lett å kompensere for "gamer"-innstillingen de kommer med ut av esken. Det er noe med øvre bass/nedre mellomtone som ikke fungerer optimalt - den mangler - og så får den øvre mellomtonen ekstra trøkk i overgangen til diskanten i stedet. Men dette kan enkelt korrigeres - dog uten å kunne kompensere for den egentlige lyden. Corsair er ikke de eneste, da det ser ut til å være en hel trend at hodetelefoner kommer i en "gaming"-innstilling i stedet for nøytral.

Bassen er faktisk fin som sådan. Den er rund og fyldig, kanskje litt for rund, og den mangler den siste transientkontrollen som er ganske karakteristisk for nesten alle trådløse hodetelefoner som ikke er basert på planmagnetiske enheter. Mellomtonen er mer tilbakelent enn resten, så musikk er ikke akkurat en styrke - men så igjen, dette er et spillhodesett, og jeg ville ha foretrukket litt mer mellomtone. Diskanten gjør en grei jobb, men den er litt overeksponert, men det gjør det faktisk lettere å høre ting, spesielt i skytespill.

Alt i alt er det et ganske bra hodesett for prisen, med anstendig batterilevetid og beundringsverdig komfort over tid.