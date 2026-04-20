Counter-Strike 2 proff får 10 års utestengelse for å ha slått en rival på scenen

HQ

I en ganske sjokkerende hendelse har en profesjonell spiller på Counter-Strike 2 fått hele 10 års utestengelse fra konkurransespill etter at han inntok scenen på et arrangement og fortsatte å slå en av motstanderne sine.

Som rapportert av Dexerto, "MAUschine" var den aktuelle spilleren som kastet slaget, med målet å være "Spidergum". Det skjedde på en DACH CS-vertskapsturnering kalt CAGGTUS Leipzig, med hendelsen som skjedde under prisutdelingen på slutten, med MAUschine tydelig misfornøyd med hvordan ting løsnet.

Naturligvis fikk en slik situasjon Esports Integrity Commission (ESIC) til å iverksette tiltak nesten med en gang, med MAUschine overlevert et ti års forbud for sine handlinger, noe som sannsynligvis betyr at ethvert håp om en karriere i konkurransedyktig Counter-Strike 2 (eller noen esport for den saks skyld) har blitt knust.

Du kan se det sjokkerende øyeblikket som fanget på strøm og klippet av DramaAlert nedenfor.

Når det gjelder årsaken til angrepet, forklarer rapporten at MAUschine ble opprørt av trashtalk under kampen, noe som likevel er liten grunn til å slå noen, spesielt foran et live-publikum og med seere som ser på hjemmefra.