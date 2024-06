Counter-Strike 2-skin selges for 1 million dollar

HQ

I januar i år ble det oppdaget en Blue Gem AK-47 med et enestående mønster. Det antas at dette skinnet satt på lageret til en samler i noen tid, men nå har det blitt solgt for 1 million dollar.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som kjøpte skinnet, men denne transaksjonen er den mest noen noensinne har betalt for en Counter-Strike-hud. Med tanke på at noen tidligere har kjøpt kniver og sjeldne våpen for hundretusener av dollar, er dette et ganske historisk øyeblikk.

Nylig rapporterte vi at skinnet kunne ha gått for 2 millioner dollar, og selv om det var noen forespørsler om den prisen, ser det ut til at eieren bestemte seg for å selge det raskere. Likevel, 1 million dollar fra en enkelt sak er ikke noe å snuse på.