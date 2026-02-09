Counter-Strike 2 som skal vises på Esports Nations Cup i november

HQ

Det er bekreftet at Counter-Strike 2 vil være et av de totalt 16 spillene som skal vises på Esports Nations Cup i november 2026. Hit-shooteren vil bli omtalt og tilby et arrangement som vil vare i rundt fem dager og se 24 nasjoner som kjemper mot det i håp om å løfte pokalen og bli kronet til mester.

De 24 nasjonene som kvalifiserer seg vil bli valgt ut gjennom et to-trinns kvalifiseringssystem som går mellom 6. og 19. juli. Når disse lagene er bekreftet, vil de bli seedet inn i fire grupper med seks nasjoner som skal kjempe om en plass i sluttspillet med 16 nasjoner. Gruppespillkampene spilles best av én, sluttspillet spilles best av tre, og finalen spilles best av fem.

Når det gjelder de offisielle datoene som denne turneringen vil kjøre på Esports Nations Cup (som i seg selv går mellom 2. og 29. november i Riyadh, Saudi-Arabia), vil CS2-handlingen skje mellom 10. og 15. november.

Vil du stille inn på Esports Nations Cup?