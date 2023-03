Counter-Strike: Global Offensive har slått spillerrekord på Steam igjen

HQ

Det er ikke mange 11 år gamle spill som har den fortsatte suksessen som Counter-Strike: Global Offensive. Mens Valve tilsynelatende er klare for å ta spillet til nye høyder har alt dette snakket om et CS:GO 2 drevet Counter-Strike-fanbasen til vanvidd. Og vi sier dette fordi CS:GO nå har slått rekorden for spillertoppen på Steam som det satte for en måned siden.

SteamDB viser at hele logget 1.420.183 spillere logget seg på og spilte CS: GO samtidig forrige helg, og med tanke på slikt vanligvis fører enda flere tilbake til spillet overraskes vi ikke om også denne rekorden slås kommende helg.

Dermed ligger CS:GO fortsatt på andreplass for Steam oversikt over samtidige spillere siden PUBG: Battlegrounds' rekord på 3,257,248 stadig troner øverst med soleklar margin.