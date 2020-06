Crash Bandicoot 4: It's About Time har IKKE mikrotransaksjoner

Du ser på Annonser

Mikrotransaksjoner har virkelig blitt et fyord de siste årene, så når folk ser beskrivelsen "in-app purchases" i Microsoft Store går manges tanker til verst mulige scenario. Derfor dukket det opp en rekke saker som antok at Crash Bandicoot 4: It's About Time vil ha mikrotransaksjoner. i går, men dette er gledelig nok feil.

Toys for Bob har nemlig tatt til Twitter for å gjøre det fullstendig klart at Crash Bandicoot 4: It's About Time ikke vil ha mikrotransaksjoner, og det høres ut som om forvirring skyldes de ekstra Totally Tubular-kostymene vi kan laste ned gratis:

We're seeing confusion about #MTX in @CrashBandicoot 4 and want to be ???? clear: There are NO MICROTRANSACTIONS in #Crash4. As a bonus, the Totally Tubular skins are included in all digital versions of the game."

Nå skal det jo nevnes at Activision ikke akkurat er ukjente med å innføre mikrotransaksjoner i spill etter lansering, men vi vil i alle fall ikke se noe til slikt i starten.