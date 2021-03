Crash Bandicoot 4: It's About Time kommer til PC om to uker

Du ser på Annonser

I dag har altså Crash Bandicoot 4: It's About Time blitt lansert på PlayStation 5, Xbox Series og Nintendo Switch, mens PC-spillere måtte nøye seg med "senere i år" da de nye utgavene ble bekreftet. En litt merkelig formulering, for ventetiden blir faktisk ikke særlig lang.

Activision har nå gitt oss en ny Crash Bandicoot 4: It's About Time-trailer som avslører at spillet slippes på PC via Battle.net den 26. mars, så vi er nøyaktig to uker unna å kunne nyte plattformereventyret der.