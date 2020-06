Crash Bandicoot 4: It's About Time offentliggjort

Du ser på Annonser

Etter uker med rykter, lekkasjer, mystiske pakker til journalister og influencere og en aldersmerking har Activision og Toys for Bob endelig bekreftet at Crash Bandicoot 4: It's About Time er på vei. Jeg hadde gleden av å snakke med Paul Yan fra sistnevnte i forrige uke, og det var interessant å høre hvordan de blander nytt og gammelt i den etterlengtede oppfølgeren. Det grunnleggende gameplayet er fortsatt mye det samme, men med en ny visuell stil, nye gameplaymekanikker og nye spillbare figurer kan dette bli en slager både hos fansen og nye spillere.

Utenom den nye presentasjonen vil jeg si at en av de største endringene er de nye maskene som sammen med muligheten til å løpe på vegger, skli langs rekkverk og bruke tau åpner opp en drøss med nye muligheter. De nye maskene kalles Quantum Masks, og som du kanskje forstår av navnet skiller de seg ganske mye fra Aku Aku. Det finnes fire i spillet, men foreløpig ønsker utviklerne bare å snakke om de som lar deg senke farten på tiden og manipulere tyngdekraften. Å bruke tidsmasken lar deg blant annet komme gjennom lynraske hindere og til og med være borti Nitro-kasser uten å sprenges med en gang, mens tyngdekraftmasken lar deg løpe opp ned og andre ting som kommer godt med både i vanlige baner og mot det som skal være kule bosser.

Du kan uansett ikke forvente å se disse maskene overalt, for enkelte figurer kan ikke bruke dem. Det stemmer. Her får vi endelig spille skikkelig som slemmingen Neo Cortex, og han har særegne ferdigheter og unike baner. Mens pungdyrene kan dobbelthoppe er ikke Neo like sprek, så han har i stedet bygget seg noe som lar han nærmest teleportere over korte avstander. Med et såpass stort hode sliter han også med å spinne rundt, så han bruker derfor en modifisert strålepistol for å kvitte seg med farer. Jeg sier modifisert siden pistolen kan gjøre hindringer om til solide eller trampoline-lignende platformer avhengi av hva du velger. Slik blir Neo sine baner litt mer puzzle-aktige enn de andre, så det skal bli interessant å se hvordan speed-runnere bruker disse mulighetene og hvordan banene eventuelt har flere hemmeligheter i seg.

Disse tingene får kanskje It's About Time til å høres litt komplekst ut, noe som nok er en av grunnene til at det også byr på en modus som gjør slik at du ikke har begrenset med liv. Med denne såkalte "moderne" modusen kan du dø så mange ganger du vil uten å måtte starte på nytt, men fans som liker gamlemåten trenger ikke å frykte. Den såkalte "retro"-modusen vil la deg spille som før slik at du mister liv og kan få flere ved å samle frukt. Den nye modusen er der bare for å gjøre spillet mer tilgjengelig for mindre erfarne spillere og de som ønsker å øve på en spesifikk del. Utfordringen vil være der uansett siden du vil belønnes med en edelstein om du klarer en bane uten å dø et spesifikt antall ganger. Dermed er fokuset på presis platforming til stede uansett hvilken modus du velger.

Dette er nok en av grunnene til at strukturen i spillet er mer lineært enn i for eksempel Crash Bandicoot: Warped ved å gå tilbake til det første spillets forutbestemte kart. På denne måten vil utfordingsgraden gradvis økes slik utviklerne vil, samtidig som nye mekanikker introduseres jevnlig. Nye mekanikker kan vi virkelig se frem til også, for som du kan se i den første traileren, gameplayklippene og skjermbildene vil det ikke være mangel på variasjon i Crash Bandicoot 4: It's About Time. Spillet plasserer seg dermed rett på radaren og ønskelisten min. Hva med hos deg?