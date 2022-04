Crash Bandicoot- og Tony Hawk-oppusserne er nå Blizzard

HQ

Godt over et år har gått siden Activision kunngjorde at Vicarious Visions, folkene bak blant annet Crash Bandicoot: Nsane Trilogy og Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, ville gå over til Blizzard-delen av selskapet, og nå har en av teoriene som følge av dette blitt bekreftet.

Vicarious Visions skriver på Twitter at de offisielt er en del av Blizzard nå, og dermed utelukkende vil lage og hjelpe til med spill og franchiser som tilhører dem. Dette er blant annet Diablo, Overwatch, StarCraft og Warcraft. Forhåpentligvis vil de gjøre en like god jobb med å bringe flere av disse tilbake til live som Crash og Tony Hawk's Pro Skater.