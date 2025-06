Crash Team Racing Nitro-Fueled når over 10 millioner solgte eksemplarer

HQ

Seks år senere fortsetter Crash Team Racing Nitro-Fueled å tiltrekke seg spillere, ikke minst takket være utgivelsen på Game Pass for seks måneder siden. Og nå har det blitt kunngjort at spillet har passert en veldig imponerende milepæl.

Via Instagram avsløres det at tittelen har solgt over 10 millioner eksemplarer. Antagelig er antallet spillere betydelig høyere siden det støtter lokal flerspiller og, som nevnt, er inkludert i Game Pass, noe som sannsynligvis gjør det til et av de mest vellykkede (kanskje til og med det mest vellykkede) kartingspillet som ikke har Mario i tittelen.

Vi foreslår at du sjekker ut vår anmeldelse av denne klassikeren hvis du vil lese mer og er i humør for gokartracing.