Crazy Taxis kommende nyversjon blir "Triple-A"

Sega sjokkerte stort sett alle under The Game Awards i desember da de annonserte ikke mindre enn fem nye spill basert på noen av sine mest populære spillserier: Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi, Streets of Rage og Crazy Taxi. Sistnevnte ble vanvittig populært etter utgivelsen i 1999, og som du sikkert vet, handler det om å kjøre kunder dit de vil i en gul drosje.

Vi elsket det, men det hadde bare én verden og var et arkadespill beregnet på bittesmå opplevelser. Men når serien blir rebootet vil vi sannsynligvis få mye mer. I en samtale med The Japan Times kommenterte det relativt ferske Sapporo Studio det nye Crazy Taxi og sa (via Nintendo Life) at de "deltar i utviklingen av Triple-A-titler, inkludert Crazy Taxi".

Hva dette betyr, kan diskuteres. Crazy Taxi skal fortsatt bare handle om å kjøre folk dit de vil, og Sega blåste opp dette enkle, men geniale konseptet i oppfølgerne, og prøvde å legge til nye spillelementer (som å hoppe med biler), noe som ødela det. Hva synes du? Bortsett fra bedre grafikk, hvordan kan Crazy Taxi bli AAA-modernisert?