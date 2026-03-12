Crimson Desert avslører lanseringstrailer, fysiske eksemplarer allerede ute

HQ

Crimson Desert, et av de mest omtalte spillene i begynnelsen av 2026, er snart her. For å feire at spillets lansering er rett rundt hjørnet, har Pearl Abyss lagt ut en bombastisk lanseringstrailer som vi kan ta en titt på, og som viser spillets action, verden, sjefer og mer i en liten pakke.

Selv om lanseringstraileren kanskje ikke gir oss en haug med ny informasjon, minner den oss om den viltvoksende verdenen og den intense handlingen som har holdt øynene på Crimson Desert i årene siden det først avslørte seg selv.

Selv om lanseringen fortsatt er en uke unna, har noen fans allerede mottatt sine fysiske eksemplarer av spillet, og postet om ankomstene på Reddit. Kommentarer fra disse innleggene forteller oss at en digital oppdatering vil hindre folk i å spille spillet tidlig, men det kan være best å slå av lyden på sosiale medier kort tid i forveien, bare i tilfelle noen spoilere slipper gjennom.