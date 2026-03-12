Crimson Desert bekreftet å bruke Denuvo ved lansering

HQ

Vel, her er en oppdatering som nesten ingen PC-spillere vil glede seg over. Crimson Desert Denuvo, et av årets mest etterlengtede spill, vil bruke Denuvo når det slippes neste uke. Informasjonen kommer fra Steam, som nettopp har oppdatert spillets butikkside og bekreftet at tittelen vil bruke den kontroversielle kopibeskyttelsen.

Teamet bak Crimson Desert har tidligere nevnt at spillet er relativt godt optimalisert på PC, men å kaste Denuvo inn i miksen er mildt sagt grunn til bekymring. Og til ingens overraskelse er det flere sinte PC-spillere som nå lar sine stemmer bli hørt på nettet.

"Så skummelt. Hvis de planla å legge til Denuvo fra starten av, skjulte de det med vilje for offentligheten. Hvis de ikke planla det fra starten av, vil forestillingen gå i vasken, for det er umulig å integrere Denuvo i løpet av en uke."

Og det er også det store spørsmålet. Har de planlagt å bruke Denuvo hele tiden, men valgt å skjule det, eller er det noe som har blitt lagt til akkurat nå? Uansett lover det ikke godt.

Kommer du til å spille Crimson Desert på PC, og hva synes du i så fall om nyheten om at Denuvo vil bli brukt?